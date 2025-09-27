Atuações do Inter contra o Juventude: Colorado tem mais do mesmo e vaias da torcida

ANTHONI - NÃ£o teve culpa no gol sofrido. Fez algumas defesas seguras, mas quase comprometeu em um chute de longe que largou, conseguindo se recuperar no lance. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ALAN BENITEZ - Discreto na partida. Ajudou a bloquear um chute perigoso, mas pouco apareceu no apoio ao ataque. Não comprometeu, mas também não se destacou. NOTA: 5,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VITÃO - Assim como o resto da defesa, esteve bem no primeiro tempo e sofreu com a pressão do Juventude no segundo. Não conseguiu ser o pilar de segurança que o time precisava. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
MERCADO - Tentou levar perigo em uma cabeçada e fez alguns bloqueios. Como um dos líderes do time, admitiu a péssima segunda etapa e compartilha a responsabilidade pela queda de rendimento. NOTA: 5,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VICTOR GABRIEL - Foi o defensor mais ativo, com cortes e antecipações importantes. Recebeu um cartão amarelo cedo, mas conseguiu se manter no jogo sem grandes falhas. NOTA: 6,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
LUIS OTAVIO - AtuaÃ§Ã£o completamente anÃŽnima. Fez parte de um meio-campo que foi engolido pelo Juventude no segundo tempo, sem conseguir marcar ou criar. NOTA: 4,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO HENRIQUE - Tentou participar do jogo no primeiro tempo, mas errou domínios e não conseguiu dar sequência às jogadas. Foi substituído quando o time já era dominado. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
OSCAR ROMERO - Outra peça nula no meio-campo. Não conseguiu usar sua técnica para criar chances e foi sacado no segundo tempo. Uma partida para ser esquecida. NOTA: 4,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ALAN PATRICK - O melhor do time, de longe. Marcou o gol com oportunismo e foi o Ãºnico que tentou criar algo diferente. Enquanto teve fÃŽlego, foi a alma da equipe. NOTA: 7,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
CARBONERO - Fundamental no primeiro tempo. Criou a jogada do gol com sua força e velocidade. Assim como o resto do time, desapareceu completamente na segunda etapa. NOTA: 7,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BORRÉ - Uma noite de muita luta e pouca inspiração. Brigou com os zagueiros, sofreu faltas, mas não conseguiu finalizar nenhuma vez com perigo. Levou um amarelo por reclamação. NOTA: 4,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO TABATA - Entrou para tentar segurar a bola no meio-campo, mas nÃ£o teve sucesso. Teve um cruzamento facilmente defendido. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RONALDO - Foi colocado em campo para reforçar a marcação em um momento que o time era amassado, mas não conseguiu mudar o cenário. NOTA: 5,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VITINHO - Entrou no lugar do capitÃ£o e pouco produziu. Sua participaÃ§Ã£o mais notÃ¡vel foi ter sofrido um "lenÃ§ol" do adversÃ¡rio. NOTA: 4,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RICARDO MATHIAS - Entrou aos 38 minutos do segundo tempo em um time que não conseguia atacar e mal tocou na bola. Portanto, fica SEM NOTA.
RAMÓN DÍAZ - Viu seu time apresentar duas versões: uma competitiva no primeiro tempo e uma apática e dominada no segundo. Não conseguiu fazer a equipe reagir com as substituições e assistiu passivamente ao domínio do adversário. Estreia decepcionante. NOTA: 4,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional
JUVENTUDE - Time começou desligado e foi para o intervalo em desvantagem, mas voltou com outra postura, dominou o segundo tempo, buscou o empate e merecia a virada. NOTA: 7,0.
