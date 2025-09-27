Atuações do Vasco contra o Cruzeiro: Dinizismo confirma boa fase com nova vitória no Caldeirão

LÉO JARDIM - Fez algumas defesas com segurança, mas nenhuma muito difícil. Não foi muito exigido durante os 90 minutos. NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
PAULO HENRIQUE - Melhor em campo. Muito participativo ofensivamente, deu a assistência para Rayan e depois fez o segundo gol do Vasco. No lance do gol, teve méritos em pressionar a marcação e recuperar a bola. NOTA: 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
CARLOS CUESTA - Muito seguro nas ações defensivas, tanto pelo alto, quanto por baixo. Muita qualidade também com a bola no pé. NOTA: 6,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
ROBERT RENAN - Assim como Cuesta, também teve uma atuação muito segura nas ações defensivas. Além disso, se destacou nos passes, tendo participado do lance do segundo gol quando acertou um lançamento da defesa para o ataque, que terminou com Paulo Henrique marcando o gol. NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Mais uma vez jogando improvisado do lado esquerdo, ajudou bem o sistema defensivo, apesar da dificuldade de jogar invertido. Não participou muito no ataque, mas colaborou na defesa. NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
BARROS - Talismã do Vasco. Muito consistente na marcação e fundamental na construção das jogadas desde o campo de defesa. NOTA: 6,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
HUGO MOURA - Teve dificuldades para marcar Matheus Pereira, que encontrou muitos espaços para construir jogadas e teve muita liberdade para jogar. NOTA: 5,0 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
COUTINHO - É o cérebro do Vasco. Jogador mais técnico do time, vive grande fase. Participou da construção de quase todas as jogadas ofensivas e tem melhorado fisicamente a cada partida. NOTA: 6,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
RAYAN - Foi um dos melhores em campo. Marcou o primeiro gol do Vasco mostrando oportunismo para se antecipar a marcação. Foi dinâmico, objetivo, criou boas oportunidades e poderia ter feito até mais de um gol. NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
NUNO MOREIRA - Foi discreto, mas não faltou dedicação. Se movimentou muito, buscou o jogo, mas não conseguiu ser eficiente nas ações. NOTA: 5,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
VEGETTI - Foi bem marcado, mas incomodou muito a defesa do Cruzeiro. Não teve nenhuma oportunidade clara, mas não faltou vontade. NOTA: 5,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
DAVID - Entrou no lugar de Vegetti no início do segundo tempo e deu mais velocidade para o ataque. Incomodou muito a defesa do Cruzeiro, mas não criou nenhuma grande chance. NOTA: 5,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
ANDRÉS GÓMEZ - Não entrou bem. Foi pouco participativo ofensivamente e teve dificuldades para recompor, além de perder muitas posses. NOTA: 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
MATHEUS FRANÇA - Ainda não mostrou a que veio, mas ainda tem recebido poucos minutos por causa da condição física. Tem muito potencial, mas teve uma atuação discreta. NOTA: 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
LUCAS OLIVEIRA - Entrou nos acréscimos do segundo tempo. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
FERNANDO DINIZ - O Vasco teve uma grande atuaÃ§Ã£o coletiva. O time esteve bem postado em campo, nÃ£o cedeu nenhuma oportunidade clara para o Cruzeiro e soube aproveitar as oportunidades para vencer. NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
