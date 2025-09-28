Atuações do Fluminense contra o Botafogo: Martinelli comanda a vitória

FABIO - Boa defesa em chute de Vitinho no primeiro tempo e seguro quando acionado. NOTA 6,5 - Foto: Marcelo Golçalves / Fluminense
SAMUEL XAVIER - Foi pouco ao ataque e quando o fez teve boas soluções. Porém, ficou mais preso na defesa para evitar investidas de Cuiabano. Saiu na reta final do segundo tempo para a entrada de Guga NOTA 6,5. Foto: Marina Garcia/Fluminense
THIAGO SILVA - Teve uma boa briga com Chris Ramos, levando a melhor na maioria das vezes. Fez um bom lançamento e saiu com a bola com qualidade. Saiu no finzinho para a entrada de Ignácio. NOTA 7,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
FREYTES - Perdeu na velocidade para Vitinho (Fábio salvou o gol), mas evitou o que seria um gol de Savarino. No geral, uma boa partida. NOTA 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENÊ - Investiu bem pela esquerda, fazendo algumas boas jogadas. Seguro na marcação. NOTA 6,5. Foto: Marina Garcia/Fluminense
HÉRCULES - Bom no apoio e na marcação. Seu melhor momento foi na troca de passes que iniciou a jogada do gol de Cano. NOTA 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARTINELLI - Um lançamento de cinema e sempre ativo saindo com a bola. Deu uma finalização perigosa. Ganhou na marra uma dividida com Cuiabana que Serna ficou com sobra e só não fez um golaço por causa de defesa de Leo Link. E deu belo passe para o gol de Lima. O melhor do jogo. NOTA 8,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
LUCHO - O Baixinho é habilidoso e ousado. Participativo no gol de Cano e sempre aparecendo pela esquerda para troca de passes com Canobbio. NOTA 7,0 Foto: Vitor Silva/Botafogo
SERNA - Apesar de não aparecer tão intensamente no primeiro tempo fez troca de posicionamento inteligente do Canobbio que confundiu a defesa. Cresceu na etapa final, quando quase fez um golaço, Leo Link salvou, e participou de outras boas jogadas NOTA 7,0.Foto: Vitor Silva/Botafogo
CANOBBIO - Mais uma partida muito boa. Praticamente ficou revezando com Serna. Num momento pela direita, em outro pela esquerda, confundindo a marcação. NOTA 7,5 - Foto: Marina Garcia/ Fluminense
CANO - Sempre buscou a melhor colocação na área e estava atento para, após confusão, fazer o gol que abriu o placar no primeiro tempo. NOTA 7,0. Fopto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
GUGA - Entrou no lugar de Samuel Xavier aos 26 minutos do segundo tempo. manteve a boa pegada do titular. NOTA 6,5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
EVERALDO- Substituto de Cano aos 26 minutos da etapa final e apareceu apenas em um lance. Pouco acionado NOTA 5,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
LIMA - Entrou na vaga de Lucho Acosta aos 33 minutos do segundo tempo e renovou o jogo do time. Fez um belo gol em passe de Martinelli. NOTA 7,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SOTELDO - Entrou, sob vaias, aos 33 do segundo tempo, na vaga de Canobbio. Errou duas vezes, o que aumentou as reclamações. Não encaixa no Tricolor. NOTA 5,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense
IGNÁCIO - Substituiu Thiago Silva aos 42 da etapa final. Sem tempo para nada. SEM NOTA - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
TÉCNICO: LUIS ZUBELDIA - O time que montou neste jogo de estreia, teve a posse e mostrou boa troca de passes. A consistência do meio de campo dominou o primeiro tempo. Teve estrela. Colocou Lima na reta final e ele fez o segundo gol. Após nove jogos sem vencer o Fogão, seu time fez 2 a 0. NOTA 7,0.Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
