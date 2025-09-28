Atuações do Santos contra o Bragantino: Lautaro Díaz é melhor em empate

GABRIEL BRAZÃO - Não teve culpa nos gols do Bragantino - Nota 6,0 -Raul Baretta/Santos
Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
MAYKE - Deixou a desejar, tanto na marcação quanto no apoio - Nota 5,0 - Raul Baretta/Santos
Foto: Foto: Raul Baretta/Santos
ALEXIS DUARTE - Estreante da noite, teve boa atuação mas falhou no primeiro gol do Bragantino - Nota 6,0 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
LUAN PERES - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
SOUZA - Teve boa partida. Marcou bem e cruzou na medida para Lautaro Díaz marcar o primeiro do Santos - Nota 6,0 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
JOÃO SCHMIDT - Transmitiu seriedade na defesa, teve grande atuação e participou da jogada do primeiro gol - Nota 6,5 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
ZÉ RAFAEL - Grande partida. Ajudou demais na saída de bola e colaborou na marcação - Nota 7,0 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
BARREAL - Teve boa partida, movimentação interessante e marcou o segundo gol do Peixe. Um golaço, por sinal. - Nota 7,0 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
ROLLHEISER - Criou jogadas interessantes, mas abusou em alguns momentos. Não comprometeu, mas não decidiu como em outros jogos - Nota 5,5 - Raul Baretta/ Santos FC
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC
GUILHERME - Atuou como capitÃ£o e teve boa partida. Criou algumas jogadas interessantes, como a do primeiro gol do Santos - Nota 7,0 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
LAUTARO DÍAZ - Foi, sem dúvidas, o grande nome do Santos no jogo, com um gol e uma assistência. Além disso, desperdiçou boa oportunidade no primeiro tempo - Nota 7,5 - Divulgação/Santos
Foto: Foto: Divulgação/Santos
BRAHIMI - Outro que estreou. Pimeiro a entrar, substituiu Rollheiser e pouco fez - Nota 5,0 - Raul Baretta/ Santos
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos
TIQUINHO SOARES - Subsituiu Lautaro Díaz e pouco fez. Ficou muito isolado no ataque e deixou a desejar - Nota 5,0 - Raul Baretta/Santos
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
CABALLERO - Entrou no lugar de Barreal e pouco acrescentou. Partida burocrática- Nota 6,0 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
IGOR VINICIUS - Entou no fim do jogo e atuou como lateral-esquerdo. Apesar de improvisado, jogou bem, com boa marcaÃ§Ã£o e bons passes - Nota 6,0 - Raul Baretta/ Santos FC
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC
JUAN PABLO VOJODA - Ainda invicto pelo Santos (três empates e uma vitória), vê o Peixe ganhar nova cara sob o seu comando e melhorar a competitividade. Foi melhor do que o adversário neste final de semana - Nota 6,5 - Raul Baretta/ Santos FC.
Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
BRAGANTINO - NÃ£o foi tÃ£o bem quanto o Santos, mas aproveitou melhor as suas chances - Nota 7,0 - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Foto: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino