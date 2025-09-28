Atuações do Corinthians contra o Fla: Belo primeiro tempo, Mas na etapa final time cai e perde

HUGO SOUZA – Nenhum trabalho no primeiro tempo. Duas boas intervenções sem culpa nos gols. NOTA: 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MATHEUZINHO â?? Preso na defesa. Bastante ativo no apoio, ganhando muitos duelos contra ViÃ±a e fazendo cruzamentos perigosos. ComeÃ§ou a ter mais problemas na reta final do primeiro tempo, quando o Flamengo enfim acordou e, com Samuel Lino jogando pelo seu lado, sofreu mais. Caiu na etapa final, levando a pior em muitas jogadas. NOTA: 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians
JOÃ?O PEDRO TCHOCA â?? No primeiro tempo, perfeito ao afastar um lance em que Samuel Lino quase marcou. Salvou outro gol ao desviar uma bola em que Arrascaeta certamente faria o gol. O melhor da defesa. NOTA: 7,0 Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians
Continua após a Publicidade
GUSTAVO HENRIQUE – Bom no jogo, seguro tanto na defesa quanto no ataque, quando deu uma cabeçada perigosa. No segundo tempo, foi um pouco impreciso na cobertura ao lateral. NOTA: 6,5 Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BIDU – Muito bom primeiro tempo, ganhando facilmente a briga com Emerson Royal e quem aparecesse pelo seu setor. No ataque, apoiou eficazmente quando acionado. Na etapa final, manteve um bom ritmo. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RANIELE – Muito bem no primeiro tempo, fechando espaços e anulando Saúl e Carrascal. Com a bola, buscou lançamentos e dois deles encontraram companheiros muito bem colocados. No segundo tempo teve de virar quase um zagueiro para evitar que a pressão do Flamengo se transformasse em mais gols. NOTA: 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Continua após a Publicidade
JOSÉ MARTÍNEZ – Jogou bem, encaixando seu jogo com Raniele. Foi muito bem nas antecipações e na marcação direta. Mas no segundo tempo começou a deixar de controlar seu setor. NOTA: 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
MAYCON – Fez muito bem o seu papel de fechar os espaços para o habilidoso meio de campo do Flamengo. Com Raniele e Martínez, não deixou a criação do Flamengo fluir no meio de campo. Já na etapa final, acabou envolvido quando Arrascaeta e Carrascal buscavam jogar em cima dele. NOTA: 6,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
BRENO BIDON – Distribuiu bem o jogo no primeiro tempo, fazendo inversões de jogadas, mas caindo muito mais pela direita. Sua presença prendeu De La Cruz e ainda gerou a possibilidade dos colegas chegarem mais à frente. Sofreu o pênalti que Yuri Alberto chutou para Rossi e ainda deu um belo passe para Yuri perder outra chance clara. Apesar de segundo tempo menos intenso e eficaz, o melhor do time. NOTA: 7,5. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Continua após a Publicidade
GUI NEGÃO – Caiu mais pelos flancos e recebeu poucas bolas, já que o alvo era sempre Yuri Alberto. Mas é um jogador inteligente, como no lance de conexão para o gol de Yuri Alberto e quase deixou o seu. NOTA: 6,5. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
YURI ALBERTO – O pênalti que cobrou nas mãos de Rossi tirou sua confiança. Prova disso foi outro gol perdido: entrou livre e tentou uma bomba na saída de Rossi, quando o ideal era um toque por cima. Seguiu recebendo bolas próximas ao gol, mas a pontaria estava terrível. No segundo tempo fez um gol que tirou um peso de suas costas. Mas o Fla virou o jogo e esta penalidade ridícula será lembrado por muito tempo. NOTA: 3,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Reprodução de vídeo Premiere
TALLES MAGNO - Entrou na vaga de Gui Negão em uma substituição muito ruim de Dorival. Mas uma partida sofrível. Até tropeçar na bola tropeçou. NOTA 3,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Continua após a Publicidade
ANGILERI – Sua entrada em nada melhorou um Corinthians que, naquele momento, era dominado pelo Flamengo. Outra substituição que não deu em nada. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RYAN - Substituto de Maycon, não conseguiu dar ao time a qualidade que o titular mostrou no primeiro tempo. Tentou apenas não comprometer. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
CACÁ - Teve de substituir o melhor defensor do time e tentou dar o melhor nos minutos em que esteve em campo. Não comprometeu. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Continua após a Publicidade
VITINHO - Entrou no fim na vaga de Bidon. Poderia ter entrado antes, para tentar reequilibrar o meio de campo do time. Não teve muito como ajudar. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: Reprodução / Corinthians TV
TÉCNICO: DORIVAL JR – No primeiro tempo, armou um esquema no meio de campo que “matou” o Flamengo por 40 minutos, estando de parabéns pela estratégia. Infelizmente, Yuri Alberto desperdiçou chances, e o time foi para o intervalo com o placar de 0 a 0. No segundo tempo, o Timão abriu o placar, mas não teve força para sustentar o resultado. A equipe cansou, e os reservas que entraram não deram conta do recado. NOTA: 6,0 Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
Foto: - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians