Atuações do São Paulo contra o Ceará: nervosismo comanda o time e aumenta a pressão no Morumbis

RAFAEL - O goleiro começou bem a partida, com defesas seguras. Depois, foi pouco exigido e não teve responsabilidade no lance do gol. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ARBOLEDA - O equatoriano não conseguiu ter uma boa produção na criação de jogas. Ficou muito travado na marcação de Pedro Raul, sem conseguir subir muito e teve dificuldade de posicionamento no lance do gol. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
RAFAEL TOLÓI - Realizava apenas o seu segundo jogo desde que voltou ao Tricolor. Sem aparecer muito, teve que deixar o gramado por conta de uma lesão na coxa e é mais um jogador a integrar o departamento médico do clube. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ALAN FRANCO - Com a marcação encaixada para marcar um atacante, o argentino não apareceu tanto no jogo, mas teve o destaque de sair com 100% de aproveitamento nos passes. Deixou o jogo no intervalo para o time ter mais força ofensiva. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
CÉDRIC SOARES - Voltando a atuar após desfalcar nos últimos jogos, o português conseguiu aparecer bem no campo de ataque. Deu dois bons cruzamentos, que não foram aproveitados pelos atacantes. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
BOBADILLA - O paraguaio conseguiu aparecer bem no primeiro tempo, conseguindo subir a marcação e conseguindo criar oportunidades de gol. Entretanto, não conseguiu manter o ritmo ao longo da segunda etapa. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ALISSON - O volante teve um jogo com menos destaque, apesar de não ter conseguido produzir tanto. No lance do gol, acabou falhando, deixando uma bola de graça para o ataque do Ceará. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
RODRIGUINHO - O meia teve uma atuação mais discreta, sem conseguir ter tanto destaque. Apesar de ter uma boa movimentação no meio de campo, não conseguiu gerar tantas jogadas de perigo no setor ofensivo. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
ENZO DÍAZ - Ao contrário dos outros jogos, o argentino não conseguiu ter tanto protagonismo pela esquerda, com poucas aparições no campo de ataque. Nota: 5 - Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
FERREIRA - Demorou um pouco para entrar no jogo, mas quando encaixou conseguiu criar boas jogadas ofensivas. Voltou bem do intervalo, onde teve a principal chance do Tricolor na partida. Nota: 6 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC
LUCIANO - Vivendo um momento ruim, o atacante exalou nervosismo na partida. NÃ£o conseguiu ter calma para tomar as melhores decisÃµes. Com isso, o jogador apareceu pouco e foi muito cobrado pela torcida. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo
SABINO - Entrou ainda na primeira etapa e fez uma partida tímida, sem conseguir ser um grande diferencial na tabela e pouco produziu na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LUCAS MOURA - Entrou no intervalo e conseguiu dar um bom ritmo no campo de ataque. Entretanto, mostrou que ainda não está na sua melhor forma e que o torcedor precisa ter paciência com a sua recuperação. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
LUCCA - O jovem atacante entrou sem conseguiu o mesmo destaque de outros jogos, sem conseguir dar mais velocidade para o jogo do Tricolor. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
DINENNO - O atacante entrou para fazer uma função mais fora da área e foi muito discreto, sem ter muita participação no jogo. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
MAÍLTON - O lateral até apareceu mais no jogo, mas mostrou pouca paciência para executar suas ações, mostrando ansiedade em alguns momentos. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
HERNÁN CRESPO - O treinador ainda sofre com as diversas ausências que tem no time. Não conseguiu ter um bom ritmo na partida, não quis alterar o esquema quando perdeu Alan Franco. No segundo tempo, veio com Lucas Moura, mas acabou enfraquecendo a equipe com as alterações realizadas. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo
CEARÁ - O Vozão conseguiu fazer bem a sua estratégia no Morumbis. Fechou bem os espaços defensivamente, além de propor o jogo nas bolas longas. Conseguiu aparecer bem em algumas oportunidades no campo de ataque, aproveitando a sua grande chance para sair com a vitória. Nota: 7 - Foto: Felipe Santos/Ceará SC
