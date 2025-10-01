Atuações do Palmeiras contra o Vasco: Dupla Flaco-Roque brilha mais uma vez na vitória alviverde

WEVERTON - O goleiro quase não apareceu ao longo do jogo. Entretanto, na reta final foi muito bem. Quando teve que ser acionado, fez duas boas defesas, que garantiram mais um jogo sem sofrer gols para a defesa alviverde. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GIAY - Ganhando mais uma oportunidade pela direita, o lateral conseguiu aparecer bastante pelo setor, tendo uma boa intensidade e volume do jogo, além de uma grande efetividade em suas ações. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - O paraguaio teve uma boa atuação defensiva quando teve que aparecer, com interceptações em finalizações vascaínas, além de participação na criação de jogadas. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO - O defensor conseguiu ter uma atuação segura na defesa, conseguindo aparecer bem nos duelos defensivos e na saída de jogo, além de aparecer bem no campo de ataque. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - Mais uma vez o uruguaio mostrou muita qualidade no seu setor. Além de conseguir fechar bem os espaços na defesa, apareceu bem no campo de ataque, tendo mais uma participação em gol e mostrando uma grande força no ataque. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO - O volante teve uma participação discreta no jogo, mas importante. Atuou bastante na saída de jogo e também teve a missão de marcar Coutinho, tendo levado a melhor durante o jogo. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANDREAS PEREIRA - Jogando em uma nova função, o meia mostrou muita qualidade. Apareceu bastante no primeiro tempo, sendo o primeiro construtor do meio campo alviverde, mostrando como consegue se encaixar bem no esquema de Abel Ferreira. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA - Ganhando uma oportunidade como titular, o meia apareceu bem, inclusive no lance do primeiro gol, onde participou da construção da jogada. Apareceu bem vindo buscar o jogo no campo de defesa e levando para o ataque. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Teve uma atuação mais tática na equipe, preenchendo bem o lado esquerdo do ataque. Não participou tanto da partida, mas conseguiu ter uma boa efetividade quando participou da construção de jogadas. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Fatal! O argentino mostrou porque vive grande fase nas suas duas primeiras aparições. Aproveitou dois presentes da defesa vascaína para marcar. Se não bastasse marcar, deu assistência para o gol de Vitor Roque e participou dos três gols que aconteceram enquanto estava em campo. Nota: 8 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - Mais um que vive um momento iluminado. Além de conseguir balançar as redes mais uma vez, o atacante mostrou muita movimentação, aparecendo muitas vezes fora da área e conseguindo participar de muitas jogadas do ataque alviverde. Nota: 7,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAMÓN SOSA - Teve um desempenho tímido ao vir para o campo, com menos de dez participações com a bola. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MAURÃCIO - Voltou a ter oportunidades no time, mas pouco conseguiu produzir na partida. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO RODRIGUES - Ainda pegando ritmo de jogo, veio para a partida na reta final e também não conseguiu ter uma grande participação. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN - Veio para o jogo na reta final e também foi mais um que pouco conseguiu participar do jogo. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ABEL FERREIRA - O treinador conseguiu fazer com que o time começasse o time de forma muito intensa, mostrando muita qualidade e eficiência. Acertou no ajuste no meio de campo, com a ausência de Lucas Evangelista, e conseguiu poupar bem o ritmo com a vantagem já construída no segundo tempo. Nota: 6,5 - Foto: Divulgação/Conmebol
