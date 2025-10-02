Atuações do Santos contra o Grêmio: Lautaro Díaz salva a noite

BRAZÃO - Não teve culpa no gol sofrido. No primeiro tempo, um erro seu na saída de bola quase custou caro, mas o VAR anulou o lance. No geral, foi pouco ameaçado. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
MAYKE - AtuaÃ§Ã£o discreta do lateral. Apoiou pouco o ataque e nÃ£o teve grandes problemas na defesa. Foi substituÃdo no segundo tempo. NOTA: 5,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
ALEXIS DUARTE - Fez um jogo seguro na defesa. Rebateu bolas importantes e esteve bem posicionada na maior parte do tempo, ajudando a conter os ataques do Grêmio. NOTA: 6,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
LUAN PERES - Um pouco afoito em alguns momentos, mas no geral fez uma partida correta. Ajudou a dar solidez à defesa, especialmente no jogo aéreo. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
ESCOBAR - Bastante ativo no apoio ao ataque, com chutes e cruzamentos. Cometeu uma falta que lhe rendeu um cartão amarelo, mas foi uma importante válvula de escape. NOTA: 6,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
JOÃO SCHMIDT - Comandou o meio-campo no primeiro tempo, mas levou um amarelo que limitou suas ações. Saiu no intervalo em uma troca tática. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
ZÉ RAFAEL - O motor do time. Lutou, criou e quase marcou um golaço em um chute que explodiu no travessão e originou o gol de empate. Partida de muita entrega e qualidade. NOTA: 8,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
ROLLHEISER - Tentou organizar o jogo, com passes e cobranças de bola parada. Arriscou um chute de longe sem direção, mas foi importante na articulação. Saiu para a entrada de Robinho. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
BARREAL - Muito participativo no primeiro tempo, com chutes e cruzamentos perigosos que pararam no goleiro adversário. Cansou na segunda etapa e foi substituído. NOTA: 6,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
LAUTARO DÍAZ - Brigou muito e foi premiado no fim. Mostrou oportunismo e faro de gol para estar no lugar certo e cabecear no rebote, garantindo o empate heroico para o time. NOTA: 7,5. Foto: Reprodução
GUILHERME - Foi o jogador mais agudo do ataque. Incomodou a defesa com dribles, cruzamentos e chutes de fora, obrigando o goleiro a trabalhar. Faltou um pouco mais de capricho. NOTA: 7,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
TIQUINHO SOARES - Entrou no intervalo e mudou a referência no ataque. Teve duas boas chances, uma de bico e outra bloqueada, ajudando a aumentar a pressão. NOTA: 6,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
TOMÁS RINCÓN - Entrou para dar mais força ao meio-campo e cumpriu seu papel, ajudando a equipe a manter a pressão sobre o Grêmio. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
IGOR VINÍCIUS - Entrou e levou um cartão amarelo em uma falta dura. No ataque, não conseguiu produzir muito. NOTA: 5,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
ROBINHO - Entrou no fim e deu mais qualidade ao passe. Foi dele a cobrança de escanteio que originou o gol de empate. Participação decisiva. NOTA: 7,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
VOJVODA - Seu time foi superior na maior parte do jogo, com mais posse e finalizações. As substituições foram ofensivas e ajudaram a aumentar a pressão que resultou no gol de empate no fim. NOTA: 7,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
