Atuações do Internacional contra o Botafogo: postura incisiva dá vitória

ANTHONI - Deu susto com falha na tentativa de encaixar bola depois de cruzamento, mas depois segurou em dois tempos. Teve intervenção cirúrgica no segundo tempo ao sair na cara do adversário e abafar chute. e impedir gol de Arthur Cabral. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
AGUIRRE – Essencial nos momentos em que a equipe atacou. Em lance que foi até a linha de fundo e foi coroado com a assistência para o primeiro gol. Com maior liberdade para atacar, chegou a acertar a trave em chute. NOTA 7,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VITÃO - Foi superior em duas jogadas aéreas em que acertou o travessão em cabeceio e depois obrigou defesa difícil de Léo Linck. Defensivamente não teve tanto trabalho. Foi dominante pelo lado direito da zaga. NOTA 6,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
MERCADO - Assim como seu companheiro de zaga também não foi tão exigido. Contribuiu para aumentar a performance do setor defensivo e deu conselhos sobre o novo esquema para os companheiros. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
JUNINHO - Performance segura em um campo molhado na primeira etapa. Em grande parte dos lances conseguiu rebatidas até sair machucado. NOTA ¨,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BERNABEI - Se destacou com intenso apoio no ataque nos primeiros minutos, inclusive com finalizações. NOTA 6,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO HENRIQUE - Fundamental na função de dar controle e ritmo ao meio-campo. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
THIAGO MAIA - Teve uma das suas melhores atuações da temporada, acumulou desarmes, duelos vencidos por cima e passes importantes até deixar o campo exausto. NOTA 7,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ALAN PATRICK - Bem posicionado dentro da área aproveitou rebote do goleiro do Botafogo e marcou o gol que abriu o placar. NOTA 7,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VITINHO - Foi importante na fase ofensiva em momentos que o Inter concentrou as jogadas pelo lado direito. Vitinho se movimenta bem, sai na cara do e finaliza com maestria para fazer o segundo gol. NOTA 7,5 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
CARBONERO - Conseguiu desarme no campo de ataque e saiu na cara do gol, mas desperdiçou chance de aumentar a vantagem. Carregou com liberdade e em lance individual deu passe, que deixou Vitinho para marcar o segundo gol do Colorado.. NOTA 7,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
VICTOR GABRIEL- Substituiu Juninho no mesmo nível pela mesma segurança - NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RONALDO - Auxiliou na missão de dar segurança a zaga - NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BORRÉ - Teve papel fundamental em fazer o pivô no segundo tempo e manter a bola no campo ofensivo. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BRUNO GOMES - Ajudou a manter a capacidade e o fôlego para realizar os combates no meio-campo. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
ÓSCAR ROMERO - Administrou a posse de bola em momentos cruciais no segundo tempo. NOTA 6,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
RAMÓN DÍAZ – Foi corajoso em mudar o esquema tático e utilizar três zagueiros. A decisão se mostrou correta, assim como sua estratégia de utilizar atacantes de velocidade e povoar o meio. NOTA 7,0 - Foto: Ricardo Duarte/Internacional
BOTAFOGO â?? AtuaÃ§Ã£o apÃ¡tica e com pouca inspiraÃ§Ã£o em todos os setores do campo. Com isso, se tornou um adversÃ¡rio que pouco incomodou o Internacional
