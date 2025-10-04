Atuações do Corinthians contra o Mirassol: Yuri Alberto e Bidu, os caras do jogo

HUGO SOUZA – Uma boa defesa no primeiro minuto. Depois, o Mirassol assustou, mas em nenhum momento acertou a bola no alvo, facilitando a vida do goleiro. Cavou um amarelo para cumprir suspensão na próxima rodada, quando já não jogaria, pois estará com a Seleção. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
MATHEUZINHO – Fez um jogo correto, mas bem menos atuante do que Bidu pela esquerda. O seu papel defensivo, com o Mirassol atacando pelo seu setor, foi eficaz. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
GUSTAVO HENRIQUE – Seguro na marcação e nas saídas de bola, além do jogo aéreo. Mas cometeu pequenas falhas de posicionamento. No geral, boa partida. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
JOÃO PEDRO TCHOCA – Está em ótima fase e fez mais um jogo seguro, além de muito eficaz ajudando o lateral. Um dos melhores. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
BIDU â?? Excelente partida, com qualidade na marcaÃ§Ã£o e se saindo muito bem no apoio, participando ativamente em dois dos gols. Vive sua melhor fase no Corinthians e foi o melhor em campo ao lado de Yuri Alberto. NOTA 8,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
RANIELE – Outro que atuou de forma muito segura. O Mirassol teve problemas em fazer as jogadas fluírem pelo seu setor. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
MARTÍNEZ – Um degrau abaixo de Raniele, pois perdeu algumas disputas contra os criadores do Mirassol. Ainda assim, fez um jogo sem comprometer. Saiu aos 16 do segundo tempo. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
MAYCON – Jogo discreto, sem muita ousadia na criação e fechando bem os espaços. Mas teve o mérito de fazer o gol de pênalti que abriu o placar. NOTA 7,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
BIDON – Abaixo da média das últimas partidas. Poderia ser um pouco mais efetivo chegando ao ataque. A chance que teve, finalizou mal. Mas, assim como todo o time, não esteve mal. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
GUI NEGÃ?O â?? Um lutador, buscando criar espaÃ§os para eventuais entradas de Bidon e Yuri Alberto. Amarelado, saiu aos 16 do segundo tempo. NOTA 6,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
YURI ALBERTO â?? Partida muito eficaz. Sofreu o pÃªnalti que gerou o gol de Maycon, fez o segundo gol em lance de oportunismo e deu o passe para o terceiro gol. O melhor. NOTA 8,0. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
VITINHO - Entrou aos 16' do segundo tempo no lugar de Gui Negão. Boa jogada no lance do gol de Yuri Alberto, quando deu a assistência. Saiu machucado no fim. NOTA 6,0- Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANDRÉ - Entrou aos 16' do segundo tempo no lugar de Martinez e teve estrela, fazendo o gol que fechou o placar. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians
MEMPHIS DEPAY - Entrou aos 27' do segundo tempo no lugar de Bidon e fez algumas boas jogadas, como no lance do terceiro gol. NOTA 5,5- Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
ANGILERI - Entrou aos 39' do segundo tempo no lugar de Bidu. Bem menos eficaz do que o titular. SEM NOTA - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
RYAN - Entrou aos 39' do segundo tempo no lugar de Vitinho. Sem tempo para nada. SEM NOTA - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
TÃ?CNICO: LUCAS SILVESTRE â?? Substituto do suspenso Dorival, que estava suspenso. O Corinthians fez um jogo coeso, bem postado na defesa e extremamente eficiente no ataque, vencendo com tranquilidade, mesmo com o rival com maior posse e finalizando mais. O bom trabalho de Gui NegÃ£o e Yuri Alberto caindo pelos flancos e o apoio de Bidu foram os pontos fortes. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians
