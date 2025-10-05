Atuações do Flamengo contra o Bahia: Com dois a menos, a coisa complica

ROSSI - No primeiro tempo, trabalhou muito mais com os pés e não teve culpa no gol. Boas defesas na etapa final. NOTA 6,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo
EMERSON ROYAL – Foi a melhor opção de ataque do Fla no início do jogo (quando o time ainda estava com 11). Depois, ficou mais preso na marcação, já que o Fla tinha um a menos. No segundo tempo, com o Bahia recuando, voltou a fazer boas jogadas no apoio. Um dos melhores. Nota: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
DANILO - Uma boa inversão de jogada que gerou bom ataque. Mas é um defensor lento e foi com o pé alto na cabeça de Tiago, sendo expulso aos 12 minutos de jogo, deixando o Flamengo com dez. NOTA 2,0. Foto Gilvan de Souza/Flamengo
LÃ?O ORTIZ â?? O melhor da defesa, cortando a maioria das jogadas, saindo com qualidade e, quando foi ao ataque, quase fez o gol do empate. Nota: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
AYRTON LUCAS – Partida muito fraca. Nada fez no apoio; quando teve a bola, errou passes e domínio. Na defesa, levou um baile de Ademir. Não justificou a escalação como titular. Nota: 3,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
DE LA CRUZ – Jogo correto na marcação e fechando espaços, mas estava pilhado, sendo amarelado por bater boca com Willian José. Saiu no intervalo para a entrada de Luiz Araújo, numa opção ousada de Filipe Luís (tirou um volante e colocou um atacante), isso com o time perdendo por 1 a 0 e com dez em campo. Nota: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
JORGINHO – Alternou bons e maus momentos. Afinal, errou passes e falhou em alguns lances de posicionamento. Deu bom, a liderança. Ajustando a defesa e tentando dar tranquilidade ao time. Nota: 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
ARRASCAETA – Um leão puxando as jogadas no primeiro tempo. Deu um passe genial para Samuel Lino perder um gol feito, quando o jogo ainda estava 0 a 0. No segundo tempo, seguiu gerenciando o jogo até sair para a entrada (lamentável) de Wallace Yan. Nota: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
CARRASCAL - Lutou muito no primeiro tempo. Mas perdeu a maioria das jogadas, já que atuou muito isolado. Ainda assim foi a melhor opção ofensiva, já que Lino estava muito mal. Saiu no intervalo para a entrada de Plata NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
SAMUEL LINO - Nada que tentou pela esquerda deu certo, perdendo facilmente para os marcadores. E teve uma chance de ouro para marcar, mas chutou em cima de Ronaldo. Sua fase é muito ruim. Saiu no intervalo NOTA 3,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PEDRO - Teve duas oportunidades na área, mas em ambas perdeu a disputa para David Braz. E, com a expulsão de Danilo logo aos 12 minutos de jogo, saiu para que o Flamengo tivesse a zaga recomposta. NOTA 3,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
CLEITON - Substituiu Pedro aos 13 do 1ºtempo para recompor a zaga após a expulsão de Danilo. Nervoso nos primeiros minutos, erro passes e posicionamento, sentindo o peso do jogo. No segundo tempo, errou um passe que gerou o gol de Michel Araújo, felizmente anulado. NOTA 4,0. Foto: Marcelo Côrtes/Flamengo
BRUNO HENRIQUE - Entrou no lugar de Samuel Lino no intervalo e deu qualidade nas jogadas pelo meio, construindo boas jogadas. Faltou finalizar. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
PLATA – Substituto de Carrascal no intervalo. Diferentemente de Bruno Henrique e Luiz Araújo, sua entrada não foi efetiva para o time, pois não saiu da marcação e não conseguiu sucesso nas jogadas individuais. Nota: 4,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
LUIZ ARAÚJO – Substituiu De La Cruz no intervalo. Uma ousada mudança de Filipe Luís, que colocou um atacante no lugar de um jogador de marcação. Entrou bem, aparecendo em um chute perigoso e numa falta cobrada na área que Léo Ortiz quase aproveitou. Nota: 6,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
WALLACE YAN - Entrou no lugar de Arrascaeta aos 22 minutos do segundo tempo. Muito pilhado, levou um amarelo ridículo por reclamação de lance bobo. E levou amarelo aos 32, deixando o Flamengo com nove. Emocionalmente muito instável. Nem deveria ter entrado. NOTA Zero. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
TÉCNICO: FILIPE LUÍS – Perdeu Danilo e teve de tirar Pedro, deixando o ataque muito enfraquecido. No intervalo, ousou colocando Luiz Araújo no lugar de um volante. Mas poderia ter encontrado outra solução na reta final. Foi arriscar com Wallace Yan, e a expulsão do jogador dez minutos após entrar deixou o time com nove. Não tinha muito o que fazer. Nota: 5,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
BAHIA – Embora tenha recuado muito no segundo tempo, dando chance para o Fla empatar mesmo com um — e depois dois — a menos, fez um jogo consistente, com boa qualidade no passe e ambição ofensiva. Triunfo merecido. David Duarte e Rezende, zagueiros reservas, foram bem, mas os melhores foram Everton Ribeiro e Jean Lucas, gerenciando o jogo. Nota: 7,0. Foto: Letícia Martins/EC Bahia
