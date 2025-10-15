Jogada 10

Atuações do Santos contra o Corinthians: Domínio total do Peixe no clássico

15/10/2025
  • BRAZÃ?O - Um espectador de luxo. NÃ£o teve culpa no gol sofrido e contou com a sorte na bola que bateu em sua trave. No mais, assistiu ao show do time. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • IGOR VINÍCIUS - Partida muito segura na lateral direita. Fechou os espaços na defesa e apoiou o ataque com inteligência, quase marcando no fim do jogo. NOTA: 7,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • ADONÍS FRÍAS - Soberano na zaga. Não deu chances para os atacantes do Corinthians e foi preciso nos cortes e interceptações. Uma atuação de muita segurança. NOTA: 7,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • LUAN PERES - Fez uma dupla impecável com Frías. Bem posicionado, afastou o perigo em momentos importantes e ajudou na construção de jogo. NOTA: 7,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • ESCOBAR - Dominou o corredor esquerdo. Foi uma válvula de escape constante no ataque, com cruzamentos e chutes, e esteve firme na marcação. NOTA: 7,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • JOÃO SCHMIDT - O cão de guarda do meio-campo. Deu o equilíbrio necessário para o time atacar com tranquilidade. Levou um amarelo tático, mas foi fundamental. NOTA: 7,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • ZÉ RAFAEL - O dono do jogo. Abriu o placar com um belo gol de cabeça, sofreu o pênalti e comandou o meio-campo com uma intensidade impressionante. Exibição de gala. NOTA: 9,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • ROLLHEISER - O maestro do time. Marcou o gol de pênalti com muita categoria e distribuiu o jogo com passes precisos. Teve a chance de marcar outras vezes e foi essencial. NOTA: 8,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • BARREAL - Marcou um golaço espetacular, com um chute de rara felicidade no ângulo. Além do gol, foi muito participativo, criou jogadas e infernizou a defesa. NOTA: 8,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • GUILHERME - Incansável na ponta esquerda. Criou a jogada do primeiro escanteio que resultou em gol e foi uma ameaça constante com seus dribles e cruzamentos. NOTA: 8,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • LAUTARO DÍAZ - Brigou muito com a zaga adversária e abriu espaços para os companheiros. Não marcou, mas sua luta foi importante. Levou um amarelo pela entrega. NOTA: 6,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • VICTOR HUGO - Entrou para dar mais altura à zaga e teve uma chance de cabeça no ataque. Cumpriu bem seu papel. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • GABRIEL BONTEMPO - Entrou e teve uma chance em chute bloqueado, ajudando a manter a pressão ofensiva. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • ROBINHO - Entrou no fim e quase marcou em uma jogada individual. Manteve o ritmo intenso do ataque. NOTA: 6,5. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • WILLIAN ARÃO - Entrou para fechar o meio-campo e garantir o resultado nos minutos finais. NOTA: 6,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
  • GUSTAVO CABALLERO - Entrou aos 49 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos. Portanto, fica SEM NOTA.
  • JUAN PABLO VOJVODA - Montou uma equipe perfeita para o clÃ?Â¡ssico. O time foi intenso, agressivo e taticamente impecÃ?Â¡vel, dominando o rival em todos os setores do campo. Uma vitÃ?Â³ria com a assinatura do treinador. NOTA: 9,0. Foto: Raul Baretta/Santos FC
