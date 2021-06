Grávida com covid tem perda cerebral total no DF e família pede ajuda

LP Lorena Pacheco

(crédito: Arquivo pessoal )

A covid-19 segue fazendo vítimas cada vez mais graves e nas mais diversas situações. É, infelizmente, o caso de Thaynara Ferreira, que, aos 26 anos, hoje se encontra em estado vegetativo na cama de um hospital no Distrito Federal. Em abril deste ano, ela descobriu que estava com o vírus de uma maneira bem inesperada.

Grávida de 40 semanas, ela passou mal durante três dias, com muita dor nas costas e náuseas, sintomas geralmente esperados de gestantes. Foi quando ela decidiu ir ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e lá descobriu que estava com coronavírus. Uma cesária de emergência foi providenciada e o pequeno Alexandre nasceu.

Na ressonância que fez, os médicos viram que o quadro de Thaynara era grave, já que seu pulmão estava comprometido em 30%, então precisou ser internada. A piora foi gradativa, até atingir quase 90%. Em 9 de abril ela foi intubada e ficou 23 dias respirando com auxílio de aparelhos. No dia 27, a mãe, dona Maria Lopes de Souza, disse que chegou a ser desenganada pelos médicos.

Nesse meio tempo, Thaynara sofreu duas paradas cardíacas (uma de seis e outra de quatro minutos), além de trombose com embolia pulmonar. Recentemente, eles chamaram novamente dona Maria para informar que a filha teve perda cerebral completa. "Após a desintubação, também tiraram a sedação e ela acordou, foi quando viram algo diferente. Fizemos o exame em uma clínica, pago pelo SUS, e a médica veio me dar a notícia com muita tristeza e, ao mesmo, tempo, intrigada com o que havia acontecido a ela. Eu fiquei muito triste e hoje o que me sustenta é a fé."

Dona Maria não trabalha. Ela cuida em tempo integral de Thaynara, de uma outra filha com deficiência, de 11 anos, do pequeno Alexandre e do outro filho de Thaynara, que tem 7 anos. Casada, a renda do casal paga o aluguel, mas não é suficiente para dar conta de tudo.

"A covid tirou minha alegria. Tem gente que até hoje acha que o vírus não existe, mas quando vem com complicações não é mimimi. Muitos governantes falam isso, mas hoje eu digo: não é mimimi! Eu estou passando por essa luta foi a covid que causou," alerta Maria.

A família resolveu então pedir ajuda e organizou uma vaquinha on-line para compra de equipamentos para tentar melhorar a qualidade de vida de Thaynara. Seguem os dados para quem puder contribuir:



Maria da Guia L de Souza

Banco: Caixa Econômica

Agência:0647

Poupança: 696426-5

PIX: mariadaguialopes123@gmail.com

A vaquinha pode ser acessada aqui.