A memória dos carnavais de Brasília: relembre as escolas de samba vencedoras

A época de carnaval é uma das mais esperadas do ano pelo povo brasileiro e, em Brasília, não poderia ser diferente. É tanto que logo ao nascer a capital já teve sua primeira festa carnavalesca. Em 1961, apenas um ano após a inauguração, ocorria o primeiro carnaval de clube de Brasília. Apesar do nome, a festa não ocorreu em um clube. Segundo o Arquivo Público do Distrito Federal, a celebração foi no novíssimo e ainda em obras Teatro Nacional.

Na época, a festa contou com desfiles de fantasias, com a presença do primeiro prefeito do DF, Israel Pinheiro, do então primeiro-ministro Tancredo Neves, e do então governador do estado da Guanabara [hoje Rio de Janeiro], José Sette Câmara, que mais tarde assumiu a prefeitura de Brasília. Assim começou o carnaval na capital do país.

No ano seguinte começaram os desfiles das escolas de samba, que marcam as festividades até hoje. Este ano, no entanto, não tem desfile oficial das escolas de samba. Confira todos os vencedores desde o início da comemoração do carnaval em Brasília até 2023:

08/03/1962 - Alvorada em Ritmo, com desfile na Avenida W3 Sul;

28/02/1963 - Alvorada em Ritmo, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

14/02/1964 - Alvorada em Ritmo, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

04/03/1965 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

01/03/1966 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

1967 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

29/02/1968 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

22/02/1969 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

12/02/1970 - Independentes de Brasília, com desfile na Avenida W3 Sul;

27/02/1971 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

19/02/1972 - Unidos de Sobradinho, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

10/03/1973 - Independentes de Brasília, com desfile na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto;

02/03/1974 - Acadêmicos da Asa Norte, com desfile no estacionamento do Ginásio de Esportes;

15/02/1975 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

06/03/1976 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

05/03/1977 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

11/02/1978 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida W3 Sul;

03/03/1979 - Acadêmicos da Asa Norte, com desfile na Avenida W3 Sul;

23/02/1980 - Acadêmicos da Asa Norte, com desfile na Avenida W3 Sul;

1981 - Não houve desfile das escolas de samba;

26/02/1982 - Unidos do Cruzeiro, com desfile na Avenida Comercial de Taguatinga;

19/02/1983 - Unidos do Cruzeiro, com desfile no Eixão Sul;

09/03/1984 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

22/02/1985 - Acadêmicos da Asa Norte, com desfile no Eixão Sul;

14/02/1986 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

06/03/1987 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

19/02/1988 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

10/02/1989 - ARUC, com desfile no Autódromo Internacional Nélson Piquet;

02/03/1990 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

14/02/1991 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

05/03/1992 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

25/02/1993 - ARUC, com desfile no Eixão Sul;

1994 - Não houve desfile das escolas de samba;

1995 - Não houve desfile das escolas de samba;

22/02/1996 - Capela Imperial, com desfile no Eixão Sul;

13/02/1997 - ARUC, com desfile no Caldeirão da Folia;

26/02/1998 - Águia Imperial, com desfile no Caldeirão da Folia;

18/02/1999 - Águia Imperial, com desfile na Passarela da Alegria;

09/03/2000 - ARUC, com desfile na Passarela da Alegria;

01/03/2001 - ARUC, com desfile na Passarela da Alegria;

14/02/2002 - ARUC, com desfile na Passarela da Alegria;

2003 - Não houve desfile das escolas de samba;

25/02/2004 - ARUC, com desfile na Passarela da Alegria;

10/02/2005 - Mocidade do Gama, com desfile no Ceilambódromo;

02/03/2006 - Águia Imperial e ARUC, com desfile no Ceilambódromo;

22/02/2007 - ARUC, com desfile no Ceilambódromo;

2008 - Águia Imperial de Ceilândia;

2009 - ARUC;

2010 - ARUC;

2011 - ARUC;

2012 - Acadêmicos da Asa Norte;

2013 - Acadêmicos da Asa Norte;

2014 - Acadêmicos da Asa Norte;

2015 a 2020 - Não houve desfile das escolas de samba;

2021 - Não houve carnaval, por conta da pandemia de covid-19;

2022 - Não houve carnaval, por conta da pandemia de covid-19;

2023 - Acadêmicos da Asa Norte.

Primeiras festas no Brasil



Em meados do século 17, os primeiros indícios das festas de carnaval surgiam com a influência dasfestividades que ocorriam em países da Europa. Na França, por exemplo, as pessoas usavam máscaras e brincavam pelas ruas das cidades.

No Brasil, a ideia foi incorporada com personagens, como o Rei Momo - da mitologia grega, que se tornou um símbolo do carnaval em alguns países da América Latina - pierrôs e colombinas, personagens da Commedia dell'Arte - um gênero de teatro popular que surgiu na Itália.

Com o jeitinho brasileiro, surgiram os blocos carnavalescos e, depois da chegada do automóvel, os corsos. Os cortejos de carros, hoje chamados de carreatas, percorriam as vias principais das cidades contagiando os festeiros.

No começo do século 20, a festa ficou mais elaborada, com carros decorados. As pessoas começaram a usar fantasias e, vestidos iguais, percorriam as cidades. Dessa forma, surgiram os carros alegóricos que fascinam os foliões e turistas que visitam o Brasil. Na mesma época, surgiram os blocos de carnaval.

A primeira escola de samba do país foi criada em 12 de agosto de 1928, no Rio de Janeiro, batizada de Deixa Falar.

Essa matéria foi escrita com informações do Centro de Documentação do Correio Braziliense (Cedoc)