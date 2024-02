Conheça a história do Pacotão, o bloco de rua mais antigo de Brasília

Um dos destaques do carnaval de Brasília é o bloco Pacotão. Criado por um grupo de jornalistas durante o Regime Militar, o bloco é o mais antigo e tradicional da capital federal. O Pacotão vai além das típicas fantasias e fanfarras desta época do ano. O bloco é conhecido por misturar o carnaval com manifestações políticas.

O Pacotão foi criado em 1978. Entretanto, o evento que inspirou a criação do bloco ocorreu um ano antes, em 1977, quando o então presidente Ernesto Geisel protagonizou o Pacote de Abril, uma reforma constitucional que tinha como objetivo a escolha dos governantes sucessores.

A medida criava os senadores biônicos — uma forma pejorativa criada pela oposição ao regime militar para denominar os senadores escolhidos — e mantinha as eleições para governador de forma indireta. Apesar da forte repressão, o bloco não conseguiu abafar o descontentamento da sociedade com o regime.

E assim surgiu a Sociedade Armorial Patafísica Rusticana, o Pacotão, após um encontro de jornalistas no antigo Bar do Chorão, localizado na 202/203 Sul. Em 1978, o bloco saiu pela primeira vez levando alegria a Brasília, partindo da 302 Norte rumo à Asa Sul.

Quem é Charles Preto?

O personagem que representa o Pacotão é chamado de Charles Preto. Apesar de conceder entrevistas, assinar notas oficiais e inventar novidades, ele não existe. Charles foi criado após uma ameaça de não se permitir o carnaval no Eixão Sul.

Charles foi inspirado em Carlos Black, diretor do Departamento de Turismo (Detur) da época, que foi um dos responsáveis pela tentativa de censura do bloco carnavalesco. Para protestar, os fundadores do Pacotão criaram o personagem a partir de um trocadilho.

Pacotão em 2023

Com o passar dos anos, mais e mais brasilienses se juntaram ao Pacotão para celebrar o carnaval. Em 2023, o bloco levou cerca de 8 mil foliões às ruas. Assim como em todos os anos, houve humor, fantasias e críticas políticas.

No ano passado, o tom se diferenciou das edições anteriores, diante do otimismo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidente da República. Outro ponto que diferenciou a edição das demais foi o retorno das festividades após a pandemia de covid-19, que paralisou o carnaval por dois anos.

Sem deixar a crítica com o que acontece no país, o Pacotão teve o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) como maior alvo em 2023, além de figuras internacionais. Ao lado do bloco Medida Provisória, o Pacotão atravessou o Centro de Brasília, da Asa Norte até a Asa Sul, embalado por tradicionais marchinhas de carnaval.















Em 2024, o bloco desfila nesta terça-feira (13/2) de carnaval. A concentração será na 302 Norte, a partir de 13h, seguindo até a 502 Sul.

Essa matéria foi escrita com informações do Centro de Documentação do Correio Braziliense (Cedoc)