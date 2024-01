Massacre da construtora Pacheco Fernandes é relembrado em podcast do CB

A primeira temporada do podcast Memória CB que revisita crimes emblemáticos que assolaram o Distrito Federal lançou, neste sábado (27/1), o segundo episódio da temporada. Nele, as apresentadoras e roteiristas Lorena Pacheco e Talita de Souza revisitam o massacre da construtora Pacheco Fernandes Dantas.

O episódio ocorreu em 1959, antes mesmo da inauguração da capital federal, e se tornou um dos casos mais nebulosos da história do DF. Isso porque nem o Correio nem qualquer outro jornal existia à época, o que facilitou o abafamento dos fatos.

A história é uma disputa de narrativas, mas o que é certo é de que houve um massacre entre candangos que mal tinham como se defender e policiais armados da antiga GEB, a Guarda Especial de Brasília.

Mais de 65 anos depois, o Correio conseguiu falar com uma pessoa que trabalhava no local à época. Trata-se de José Paulo da Silva, de 92 anos, que chegou à construtora um dia depois do massacre, em 7 de fevereiro de 1959. Ele contou com exclusividade o que viu naquele momento.

Ouça abaixo o podcast: