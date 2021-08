Mais de 2 mil presos do DF serão liberados para saidão nessa sexta

DD Darcianne Diogo

Mais de 2 mil presos da Papuda e do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) serão liberados para o saidão - (crédito: Divulgação / Seape)

A Justiça do Distrito Federal irá liberar, nessa sexta-feira (13/8), mais de 2 mil presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e do Complexo Penitenciário da Papuda para o quinto saidão do ano. O benefício é concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) e segue um calendário.

O benefício atende presos que cumprem o regime semiaberto. Serão liberados, ao todo, 2.171 detentos, dos quais 1.066 são do CPP, 1.029 do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), 70 da Penitenciária Feminina, cinco da Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF 1) e um do Centro de Detenção Provisória 1 (CDP 1).

Conforme estabelecido pela Justiça, os custodiados deverão se apresentar nas respectivas unidades prisionais até terça-feira (17/8), estando sujeitos às penas, nos casos de descumprimento. Como de costume, os detentos da Papuda desembarcarão no período da manhã na Rodoviária do Plano Piloto, sob o monitoramento dos policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

Com objetivo de manter o controle do fluxo dessas saídas, policiais penais da Seape-DF desencadearam uma operação para a liberação dos internos beneficiados. Eles serão mantidos sob vigilância por controle diário de fiscalização residencial, a fim de manter a ordem, segurança e cumprimento à legislação de execução penal.