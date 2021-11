Festas Efeitx e Hostel BSB terminam com feridos e confusão

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Arquivo pessoal)

A festa da Efeitx, que estava programada para ocorrer no galpão do Mané Garrincha, nesta sexta-feira (12), foi remanejada para o Minas Brasília Tênis Clube de última hora. Apesar do problema, essa não foi a única questão enfrentada pelos jovens que adquiriram o ingresso. Outro evento já ocorria no local para onde a festa foi transferida, a chamada Hostel BSB. Os frequentadores do evento contam que houve superlotação, além de desrespeito à integridade física e moral dos que questionaram a organização.

Segundo o relato de Victoria Pannunzio, 23 anos, influenciadora, o problema maior foi na hora de fechar os portões. Não saíram da festa todos aqueles que queriam, somente os que estavam passando mal, com falta de ar, em razão do local superlotado. "O lugar não estava pronto pra receber esse tanto de gente. Não sei o que aconteceu com as pessoas, mas eu vi muita gente machucada porque a grade caiu em cima delas, vi pessoas cheias de arranhão e passando mal também", conta.

Relatos de um seguidor de Victoria Pannunzio (foto: Print/Arquivo pessoal)

(foto: Arquivo pessoal)

Victoria acredita que o objetivo deles era dificultar a entrada por já ter gente demais no evento. "Eles fecharam o portão à força para que ninguém pudesse mais entrar", diz. No entanto, as pessoas que tentavam entrar haviam comprado o ingresso. O bilhete da festa se tornou uma questão maior por dois motivos. Primeiramente, aqueles que adquiriram o ingresso pela Efeitx pagaram R$ 100, e os que compraram o ingresso pela Hostel BSB tiveram que desembolsar R$ 25 somente. Em segundo lugar, as pessoas não conseguiam o reembolso.

"Não dava para andar", constata a influencer. Por esse e outros motivos, algumas pessoas, às 3h da madrugada de sábado tentavam chegar à bilheteria para conseguir seus dinheiros de volta.

A festa começava à meia-noite, e havia parceiros da festa que precisavam entrar até 1h30, para garantir seus ingressos de divulgação. No entanto, segundo o relato de Victoria, era "impossível chegar à bilheteria até 1h30".

Zilá Motta, 23 anos, afirma que tentaram fechar o portão nos convidados e clientes em razão da superlotação. "Eles viram que não ia caber a quantidade de gente e ficaram desesperados", conta. Na fila, a jovem descobriu que estava ocorrendo outra festa, mas antes de ir para o Minas Tênis Clube, ela diz que "sabia que não caberia esse tanto de gente", porque o local que ocorreu a festa era menor do que o primeiro lugar planejado. Na hora de fechar os portões, ela conta que foi uma confusão generalizada. "As pessoas começaram a gritar, pedir por socorro e ninguém fez absolutamente nada", desabafa.

A jovem ainda afirma que Hostel BSB, há duas semanas, trancou pessoas do lado de fora, numa situação semelhante a que ocorreu nesta sexta. "Não é a primeira vez que isso acontece. Eles divulgam a festa, falam que vai ter local para sentar, distanciamento social, mas chegando lá não tem nada do que eles prometeram", arremata.

Além de todos os problemas, a jovem ainda conta que foi assediada. "Na fila, um segurança começou a passar a mão em mim, tive que brigar com ele. Depois ele começou a passar a mão na minha amiga. Isso foi me irritando muito", lembra.

Zilá Motta conta que ligou, desesperadamente, para a mãe poder ligar para a polícia. Mas sua mãe não foi a única a pedir por ajuda externa. Victoria Pannunzio também o fez. "Liguei depois que a mulher da organização me agrediu verbalmente e ameaçou também chamar a polícia para mim", afirma Victoria.

O produtor da festa só apareceu para falar com Victoria depois de algum tempo que a polícia chegou. Victoria que chegou a receber um Presskit da festa, para ir como convidada e não como divulgação, escutou do produtor que não iria entrar. "Ele me disse: você tá achando que você é mais importante que as outras pessoas? Você acha que você é mais especial que alguém? Não vai entrar e ponto final", diz.

Procurados pelo Correio, as produções da Efeitx e do Hostel BSB ainda não se pronunciaram.