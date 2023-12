Ana Hickmann abre o coração sobre sentimentos após separação

Neste domingo (10), a apresentadora Ana Hickmann, do programa Hoje em Dia, na Record, surgiu em seu perfil no Instagram em uma sequência de stories, respondendo uma caixinha de perguntas feitas por seguidores. Em um dos questionamentos, ela desabafou sobre como está o coração nesse processo de divórcio com Alexandre Correa.

"E o coração? O coração muito triste, eu diria até, totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, uma avalanche de sentimentos de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida", iniciou a jornalista afirmando que não está bem.

Entretanto, Ana Hickmann contou que apesar de estar mal, precisa se manter forte pelo filho Alezinho, de apenas 10 anos. "Eu nesse momento, apesar de toda tristeza, toda dor, eu não tenho o direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que eu preciso fazer, principalmente, ficar bem. Quem é mãe vai me entender, a gente pode estar um caco aqui dentro mas, aqui fora, para os nossos filhos, a gente sempre vai está bem, vai estar forte".

A apresentadora continuou o desabafo e afirmou que se demonstrar o que realmente está passando, refletirá igualmente no filho. "A gente como mãe não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Porque se eu ficar triste, ficar fraca, ele vai refletir igual e eu quero meu menino bem, meu menino forte", pontuou Ana.

Por fim, Hickmann concluí respondendo outra pergunta e deixa claro para os seguidores que está mais leve de ter saído de um relacionamento abusivo, porém, ainda não está feliz. "Com certeza eu me sinto mais leve, me sinto livre e isso me ajuda demais. Mas, feliz? Isso, eu acho que ainda vai demorar um pouco pra acontecer mas, eu estou lutando pela minha felicidade e isso que importa".