Cochicho de Taylor Swift e Selena Gomez no Globo de Ouro é desvendado

Durante a premiação do Globo de Ouro 2024, que aconteceu na noite deste domingo (7), em Los Angeles, nos EUA. A atriz Selena Gomes, Taylor Swiff e Keleight Teller foram flagradas cochichando por um bom tempo durante o evento. Após os registros, fãs das artistas se empenharam em uma leitura labial para descobrir qual era o assunto.

Segundo os seguidores, às três estariam falando sobre uma crise de ciúmes do ator Timothée Chalamet e a empresária Kylie Jenner. Os fãs afirmaram que Selena Gomes teria falado que pediu uma foto com Chalamet, mas Kylie não teria gostado e não permitiu que ela fotografasse com ele.

A artista teria cochichado: “Eu pedi uma foto com ele e ela disse 'não'”. Em um vídeo que circula nas nas redes, mostra o momento em que a atriz Keleigh Teller, mulher do ator Miles Teller teria perguntado: “Com Timothée?”. No entanto, Selena acenou com a cabeça que sim e então, Taylor e a ela reagiram em choque.

Após a imagem viralizar no X, antigo Twitter, o nome de Selena, Taylor e Kylie se tornou um dos assuntos mais comentados durante a madrugada. Foram mais de 700 mil menções repercutindo a suposta fala da atriz.

Sobre o Globo de Ouro

Realizada no domingo (7/1), na cidade de Los Angeles, nos EUA, a cerimônia deu início a uma nova era dos prêmios de entretenimento, após a dissolução da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, então responsável pela premiação, devido a um escândalo com acusações de corrupção e de falta de diversidade no sistema de votação.

we already have the most interesting video of the #goldenglobes thanks to taylor swift, selena gomez and keleigh teller pic.twitter.com/uQ8Mk4is1l — Hanif Bukhari (@Hanifsbukhari) January 8, 2024