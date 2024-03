Jojo Todynho briga na faculdade e explica suposta agressão

Jojo Todynho mal voltou para a faculdade e já se envolveu em uma confusão. A influenciadora está sendo acusada de dar um tapa no rosto de outra aluna. A briga foi filmada por universitários no Rio de Janeiro. Entretanto, ela se pronunciou e explicou o que realmente aconteceu.



Segundo o jornalista Leo Dias, a confusão aconteceu do lado de fora. Nas imagens divulgadas por eles,as duas aparecem gritando se xingaram, enquanto Jojo apontava o celular no rosto da mulher, que se defendia: "Não encosta em mim".

Ainda de acordo com o jornalista, após a confusão Jojo Todynho teria passado de carro próximo a mulher e feito ameaças. "Tô aguardando seu processo terça-feira, vai tomar na cara de novo sua safada", teria dito ela. No entanto, pouco tempo depois da repercussão, a influenciadora gravou uma sequência de stories contando o que realmente aconteceu.

"Não agredi ela de jeito algum. Está lá o pessoal da supervisão da faculdade que estava presente para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque eu não sou mulher de ameaça. Se tivesse cada um cuidando da sua vida, isso não teria acontecido", iniciou ela.



Em seguida, Jojo Todynho explicou que a confusão começou após a mulher debochar dela. "Essa bonita aí está desde as outras aulas, semana passada, de deboche comigo. E eu arquivando. Mas aí uma outra bonita falou no grupo da faculdade: 'A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?'. E essa aí respondeu: 'Não. kkkk. Ih, ela veio, nem vi'. Deboche. Aí eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque eu não devo satisfação nem para ela nem para ninguém. Elas viraram fiscais? Aí ela se armou para mim, e aconteceu o que está aí no vídeo. Mas não agredi ela em momento algum. Tem várias pessoas que estavam presentes, de prova na situação. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro".

Jojo Todynho briga na faculdade e explica suposta agresão pic.twitter.com/4lvIOCYlnP — Mariana Morais (@moraismarianam) March 22, 2024