Clássico entre Gama e Brasiliense pelo Candangão coloca base em xeque

Aposta do Gama, Danielzinho, de 20 anos, fez gol na partida contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil - (crédito: Ascom Gama/Divulgação)

Em grave crise econômica, o Gama precisou desfazer o elenco e a comissão técnica que conquistou o bicampeonato candango de forma consecutiva nas duas últimas edições, mas tirou uma carta da manga. Neste ano, o time aposta no que o primo rico, e favorito ao título Brasiliense, deixou de lado: as categorias de base.

Com sete jogadores formados no clube, três deles titulares, o Periquito contrasta com o perfil do rival. O Jacaré, que já revelou jogador que se destacou depois no Vasco, hoje se abastece de veteranos com rodagem por grandes times do Brasil. Nesta quarta-feira (31/3), às 15h30, os dois medem forças pela primeira vez nesta edição no torneio local no Estádio Defelê, na Vila Planalto, sem a presença de público por causa da pandemia de covid-19.

A garotada revelada no Gama terá um grande desafio na terceira rodada. Porém a responsabilidade de gente grande não parece problema para o atacante Gustavo Lila. Na última partida pelo Candangão, a vitória diante do Ceilândia, por 2 x 0, o jogador de 19 anos foi titular e ainda assumiu a camisa 10. A boa atuação se repetiu no jogo da Copa do Brasil contra a Ponte Preta. Lila deu assistência para outra revelação do alviverde marcar. A equipe do DF perdeu por 2 x 1, mas os garotos convenceram.

O responsável por balançar as redes para a equipe candanga contra a Ponte Preta foi Daniel Moreira, também chamado pelos colegas de Danielzinho por causa da idade: 20 anos. Ele e Lila são jogadores ofensivos que atuam pelas beiradas do campo e começaram a treinar na equipe profissional em 2020, Neste ano, subiram de vez para o elenco principal. Daniel destacou-se na Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, e esteve na conquista do Brasiliense Sub-17 de 2019.

Outro atleta presente na conquista do título local foi o goleiro Matheus Rodrigues. Cria da base do Gama, o jogador de 22 anos vem assumindo a responsabilidade de fechar a meta no lugar do experiente Léo, que se recupera de uma cirurgia no metacarpo da mão direita. O terceiro arqueiro alviverde é ainda mais jovem. Enzo Gabriel foi promovido ao profissional recentemente, com apenas 17 anos, para orgulho do preparador de goleiros Roque Jr.. O garoto disputou a Copa do Brasil Sub-17, em 2020.

A lista de promessas conta, ainda, com o meia David Fernandes, também conhecido como Gaminha. Aos 22 anos, ele marcou um gol na estreia pelo profissional, contra o Palmas, pela Série D do ano passado. Na parte defensiva, Lucas Silveira, 20 anos, se destaca pela versatilidade para atuar como zagueiro e volante. Ele representou o Gama na Copa São Paulo de Juniores, na Copa do Brasil e treina com os profissionais desde 2019. O zagueiro Júlio César, embora seja emprestado pelo Taguatinga, terminou a formação no Periquito. Defensor de boa estatura e qualidade na saída de bola, Júlio chegou a ser relacionado na Série D do Brasileirão e segue no elenco para a temporada 2021.

Na versão 2021 do Gama, a influência das categorias de base também atinge os treinadores. A comissão técnica teve passagem recente pelos times de formação.

O técnico Victor Santana e o auxiliar Luciano Siqueira, o Aritana, comandaram a equipe sub-17 na Copa do Brasil da categoria. O Gama foi eliminado na primeira fase. Eles formam dupla há quatro anos, desde que levaram o Sobradinho ao título do Candangão em 2018.

O Brasiliense segue apostando em jogadores cascudos, como o artilheiro Zé Love, 33, o volante Radamés, 34, o meia Carlos Eduardo, 33, e o meia-atacante Jorge Henrique, 38 anos.

Mas não foi sempre assim. O meia Jéferson foi uma cria do tempo em que o Brasiliense investia na base. Nascido em Brasília, estreou no futebol profissional pelo Jacaré, em 2005. Foi campeão candango. Ficou quatro anos no clube até ser emprestado para o Atlético-GO e, depois, contratado pelo Santo André para ser campeão da Série B. O desempenho rendeu a chance de defender o Vasco. Com a camisa do time cruzmaltino, fez até gol sobre o Flamengo em clássico do Campeonato Carioca de 2009.



3ª rodada

6/3

Unaí 0 x 1 Ceilândia

12/3

Luziânia 2 x 1 Formosa

Ontem

Taguatinga 2 x 0 Sobradinho

Real Brasília 1 x 1 Santa Maria

Samambaia 0 x 1 Capital

Hoje

15h30 Gama x Brasiliense