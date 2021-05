Quase 50 mil doses de vacinas foram aplicadas nos professores do Maranhão

CB Correio Braziliense

A vacinação em São Luís já atinge população de 40 anos - (crédito: Ed Alves/ CB/ D.A Press)

O estado do Maranhão foi o território brasileiro que mais aplicou vacinas em professores, chegando a quase 50 mil doses. A vacinação da categoria teve início no dia 20 de abril e foi coordenada pelo Governo do Estado, em uma ação conjunta das secretarias de Educação (Seduc) e da Saúde (SES), em parceria com os municípios.

Segundo deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do estado do Maranhão, foi acordado que, nos municípios com mais de 100 mil habitantes, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza a vacinação dos profissionais da rede estadual e federal. As secretarias municipais, os profissionais das escolas da rede privada e rede municipal.