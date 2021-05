Profissionais que atuam em creches serão os primeiros a serem vacinados

E EuEstudante

Plano de vacinação da SEEDF será liberado gradativamente - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Todos os profissionais da educação, contando rede pública e particular de ensino, dão 80 mil pessoas. Por isso, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) precisou estabelecer prioridades na ordem de vacinação, e na Etapa I serão imunizados profissionais que trabalham em creches, um total de aproximadamente dez mil pessoas.

Segundo nota da SEEDF, as doses enviadas pelo Ministério de Saúde à Secretaria de Saúde não eram para os professores, entretanto, por determinação do governador Ibaneis Rocha, a vacinação do grupo começará em concomitância à imunização daqueles que têm comorbidades.

A Secretaria de Educação ajustou o plano original de vacinação e estabeleceu prioridades, contudo, respeitando parâmetros educacionais e epidemiológicos.

A pasta ainda informa que a Etapa I deve começar em breve, e que o resto do plano de vacinação e como se dará a execução se dará gradativamente.



Íntegra da nota à imprensa



1) As secretarias de Educação e de Saúde se reuniram na manhã desta sexta-feira para análise do cenário da campanha de vacinação covid, proposição de estratégias e cronograma para a vacinação dos profissionais da educação no DF.

2) O plano original feito pela Secretaria de Educação engloba todos os profissionais da educação das redes pública e privada de ensino, envolvendo um público de aproximadamente 80 mil pessoas.

3) O quantitativo de doses enviado pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do DF não se destina ao público de professores, etapa posterior ao grupo de comorbidades, segundo o Plano Nacional de Vacinação. Porém, por determinação do governador, o GDF iniciará a vacinação dos profissionais da educação concomitante à vacinação do grupo prioritário de comorbidades.

4) Por este motivo, a Secretaria de Educação recebeu a demanda de ajustar o plano original, de forma a estabelecer prioridades, respeitando-se parâmetros educacionais e epidemiológicos.

5) Diante disso, decidiu-se que o Plano de Vacinação da Educação será feito em etapas, iniciando-se pelos profissionais que atuam nas creches – universo de aproximadamente 10 mil pessoas.

6) A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou toda a estrutura de vacinação para a execução das etapas do plano de vacinação dos profissionais de educação, que será detalhado gradativamente em conformidade com o recebimento das doses de vacinas COVID pelo Ministério da Saúde. A Etapa I, creches, iniciará brevemente.