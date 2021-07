GDF irá pagar salário de dezembro de professores temporários nesta semana

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O depósito da folha de pagamento, de dezembro de 2020, aos professores de contrato temporário foi confirmado, segundo informações do Sindicato dos Professores. De acordo com o Sinpro, a Secretaria de Economia do Governo do Distrito Federal depositará o crédito dos valores ainda no decorrer desta semana.

A Comissão de Negociação do Sinpro atuou, desde março, para reivindicar o que o governo devia aos professores temporários, que saíram muito prejudicados em razão da implementação de um novo sistema de prévia de pagamento, o chamado Khronos.

*Com informações do Sinpro-DF