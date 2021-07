Órgão da UnB debaterá em live retorno presencial da educação básica

E EuEstudante

(crédito: INTI OCON / AFP)

O Observatório de Educação Básica da Universidade de Brasília (ObsEB-UnB) irá organizar uma live para debater o possível retorno às aulas na educação básica do Distrito Federal. O evento que acontecerá nesta quinta-feira (29), às 20h30, no canal do YouTube do ObsEB-UnB e será transmitido pela página do Facebook e pelo canal do YouTube do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF).

O debate contará com a presença da diretora do Sinpro-DF e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Rosilene Corrêa. Além disso, na reunião estarão presentes a professora Aira Carina, diretora do Centro de Ensino Fundamental 8 de Sobradinho II, Cláudio Maierovitch, da Fiocruz Brasília e o secretário executivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), Denilson Bento. O mediador será Henrique Torres.

Volta às aulas no DF

Segundo o cronograma disponibilizado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) na manhã desta terça-feira (27/7), as datas para o retorno das aulas presenciais no Distrito Federal serão as seguintes:

9 de agosto - retorno dos alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) e do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

16 de agosto - retorno dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do 2º e 3º segmentos do EJA.

23 de agosto - volta dos alunos do ensino médio e da educação profissional e tecnológica

30 de agosto - retorno dos alunos das Escolas de Natureza Especial, Centros de Ensino Especial (CILs) e demais atendimentos.