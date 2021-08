Ensino médio irá retomar aulas presenciais na próxima segunda-feira (23)

AL Ana Luisa Araujo



O ensino médio do Distrito Federal voltará a ter aulas presenciais na próxima segunda-feira (23). De acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, estão sendo esperados 87.710 estudantes, 3.459 professores e 167 terceirizados em 95 unidades escolares.

Assim como ocorre para o restante do ensino básico, que já voltou a ter aula presencial, os estudantes do ensino médio irão semana sim, semana não, para a instituição de ensino. Divididos em duas partes, o grupo que ficar em casa realizará atividades pedagógicas, assim como no ensino remoto.

Aqueles que estiverem presencialmente, em razão da covid-19, devem permanecer a um metro de distância e usar mascára.

“O ensino médio é uma etapa importante da educação, pois é quando o jovem se prepara para os desafios futuros da vida, tanto em aspectos pessoais, quanto nos que dizem respeito à carreira profissional. Assim, é de fundamental importância a construção de uma formação sólida e integral neste momento da vida”, diz a diretora de Ensino Médio da Subsecretaria de Ensino Básico, Érika Botelho.

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal