Piso salarial de professores é o mais baixo entre 40 países, aponta relatório

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O piso salarial dos professores do ensino fundamental do Brasil é o mais baixo entre os 40 países de relatório da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado nesta quinta-feira (16).

"É inadmissível que os professores sejam maus remunerados no nosso país. Não existe futuro sem investimento na educação e valorização das/os professoras/es", disse em nota a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).