Evento on-line debate os desafios para a juventude diante da pandemia

(crédito: Rodrigo Antunes/Lusa)

A Fundação Roberto Marinho reúne especialistas para debater os resultados da pesquisa “Juventudes e Pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, promovida pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), em parceria com a Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial. O evento on-line será em 29 de setembro, às 17h no canal do YouTube do Canal Futura.

A pesquisa mapeou em 2020 e 2021 o impacto da pandemia para as juventudes nas dimensões de educação, trabalho e renda, saúde e vida pública. O objetivo do estudo é ampliar a voz de jovens e seus anseios e subsidiar a tomada de decisões. Em 2021, a pesquisa alcançou mais de 68 mil jovens, sendo 16.526 matriculados no ensino médio. Em nota, a fundação afirmou que os os dados coletados são preocupantes, pois indicam um risco de aumento de abandono escolar, um impacto significativo no estado emocional dos estudantes e uma grande dificuldade de acesso a recursos financeiros por esses jovens.

O evento, nomeado como "Classes Abertas", será online, no Youtube do Canal Futura, às 17h, e abordará as questões políticas e estratégicas necessárias para tornar o enfrentamento da pandemia de covid-19 menos agressivo para a educação, numa roda de conversa com: Wesla Monteiro, presidente do Mapa Educação e Conselheira Nacional da Juventude; Vitor de Angelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); Kleber Jeronimo da Silva, estudante do ensino médio e jovem aprendiz (PE); André Sobrinho, sociólogo e coordenador da agenda jovem da Fiocruz; e Natália Di Ciero Torre Leme, da Fundação Arymax; com mediação de Bernardo Menezes, jornalista do Canal Futura.

Entre os principais assuntos debatidos, os participantes buscarão encontrar as melhores soluções para a retomada das aulas presenciais de maneira inteligente, entender qual o papel dos diferentes setores no enfrentamento da pandemia, quem são os jovens mais impactados, e como amenizar as consequências de saúde mental durante este período.