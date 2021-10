Aulas retornarão 100% no formato presencial em 3 de novembro

E EuEstudante

(crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

O retorno das aulas 100% no modelo presencial ocorrerá em 3 de novembro de 2021 na rede pública do DF. O governador Ibaneis Rocha confirmou a informação ao Correio nesta sexta-feira (22).

Segundo o governador, o avanço da vacinação contra a covid-19 pesou para a decisão. "Avanço da vacinação e as baixas taxas de transmissão", explicou. Na quinta-feira (21/10), a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá havia anunciado a decisão de abandonar o ensino híbrido na capital federal.

No vídeo divulgado, a secretária afirmou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) iria publicar um decreto que retira uma série de medidas restritivas que "impedem as aulas 100% presenciais". Hélvia não deu mais detalhes como datas e protocolos. "Com essas alterações, em poucos dias, todos os estudantes da rede pública estarão 100% presencialmente nas escolas", complementou a secretária.

Matrículas de novatos

Alunos novatos da rede pública de ensino terão até 31 de outubro para se inscrever. O prazo acabaria neste próximo domingo (24), no entanto, muitas pessoas apresentaram problemas ao tentar ligar para o 156. Por esse motivo, Hélvia Paranaguá, secretária de Educação determinou a prorrogação do prazo. O novo prazo vale tanto para a telematrícula, pelo número 156 opção 2, quanto pelo site da secretaria, que continuará aberto às inscrições.

“Nesta semana, nós solicitamos o aumento no número de atendentes do 156 dedicados à telematrícula. Mas só isso não basta. Além de regularizar o serviço, ou seja, quando o cidadão discar, ele deve ser atendido prontamente, é preciso compensar o período em que houve problemas, em que os pais e mães ligaram e não conseguiram falar”, explica a secretária.

Antes, havia apenas 10 atendentes, agora esse número triplicou. Basta ligar para o 156, apertar a opção 2 das 7 às 21h, nos dias úteis. Aos fins de semana e feriados das 8h às 18h.

Em 2020, a secretaria recebeu 31.974 cadastros. No entanto, até agora o número de novos alunos inscritos foi de 19.122.