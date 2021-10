Exército impõe sigilo a documentos de matrícula da filha de Bolsonaro

E EuEstudante

O sigilo é o forte de Bolsonaro. Em mais uma das tentativas de acobertar suas manobras, o Exército impôs sigilo aos documentos do processo em que autorizou a matrícula da filha do presidente Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro, no Colégio Militar de Brasília sem processo seletivo.

Não é a primeira vez que assuntos referentes à Bolsonaro são colocados em sigilo. Um deles foi o cartão de vacina do presidente e outro foi o processo que analisou a participação de Pazuello no ato em apoio ao presidente.

Laura foi colocada na escola sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos meninos e meninas interessados no ensino militar das unidades do Exército. A Folha de S. Paulo pediu, por meio da Lei de Acesso à Informação, cópias do pedido apresentado por Bolsonaro, do parecer favorável do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e da decisão do comandante, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

O órgão, no entanto, não entregou os documentos. A negativa foi justificada pelo fato de os documentos serem classificados como reservados, com sigilo decretado até o término do mandato em exercício de Bolsonaro "ou do último mandato, em caso de reeleição". A possibilidade está prevista na lei de acesso.