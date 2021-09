Curso gratuito sobre educação para cidadania é ofertado pela Defensoria Pública do DF

E EuEstudante

As instituições que atuam na área educacional ou social podem se inscrever até a próxima quarta-feira (15) para o curso on-line “Mais de 10 Anos de Educação em Direitos". A iniciativa é da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) em parceria com a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Entre os temas, as aulas abordarão os direitos e deveres voltados à infância, adolescência, juventude, vida adulta e idosos. Inscreva-se: shorturl.at/doCZ1.

No total, serão 12 encontros virtuais por meio da plataforma Zoom, sempre às quintas, de 10h às 11h30min, a partir do dia 23 de setembro. Também serão tratadas temáticas como o enfrentamento à violência, prevenção ao superendividamento e combate aos golpes bancários, digitais e nos planos de saúde. A proposta é que as entidades participantes possam retransmitir os conteúdos para alunos e professores das instituições.