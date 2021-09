Plataforma abre nova turma para curso com Porta dos Fundos

E EuEstudante

(crédito: Curseria/divulgação)

Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso "Produção Audiovisual: Produção, Técnicas & Humor" na plataforma Curseria. As aulas são conduzidas por sete professores que compõem o time do Porta dos Fundos, incluindo os atores e roteiristas Fábio Porchat e Gregório Duvivier.



Podem participar profissionais ou amadores do audiovisual e criadores de vídeos na internet, que buscam gerar conteúdo voltado para o humor. O curso busca desenvolver uma visão macro sobre todas as etapas que envolvem uma produção, desde o processo criativo até o resultado final, incluindo técnicas de roteiro, gravação, edição, estratégias de mercado e branded content.

"Durante a pandemia, houve um aumento significativo de perfis se engajando em criar conteúdo relevante e chamar a atenção do público nas redes sociais. Novas plataformas, como o TikTok, bombaram e, nelas, os vídeos de humor são a grande aposta. Com o nosso curso, o aluno desenvolverá autonomia para produzir seus próprios vídeos de forma relevante, criativa e bem-humorada, aprendendo com quem é referência no assunto", diz Juliana Geve, diretora de comunicação da Curseria.

O curso é composto por dez aulas que somam mais de sete horas de conteúdo, com material de apoio com exercícios, indicações de vídeos e detalhes dos bastidores do Porta dos Fundos, como produção de roteiros, montagem de set de filmagem e planilhas de produção.

Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o site Curseria.