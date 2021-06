Enem: estudantes têm dificuldade para acessar pedido de isenção de taxa

JM Júlia Mano*

(crédito: Arquivo Pessoal)

O resultado da solicitação da isenção de taxa do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem) foi liberado para consulta na última quarta-feira (9). No entanto, pelas redes sociais, candidatos reclamam que não conseguiram visualizar a resposta ao pedido.

@inep_oficial Não conseguir ainda vê o meu resultado da isenção, só que eu pedi a isenção desdo primeiro DIA, pra mim isso é uma falta de responsabilidade!!!!! — linda e chata (@insubstitu1vel) June 14, 2021

EU FIZ LOGIN NO SITE E AQUELA BONECA DIZ QUE NÃO ACHOU MEUS DADOS, INEP FAZ ALGUMA COISA — Érika (@peachestobieber) June 13, 2021

Wallysson Eugênio Santos Pereira, 18 anos, de Arapiraca (AL) é um dos candidatos que relataram o problema. Ele afirma que não houve mudança na página do participante dele depois que foi divulgado o resultado do pedido. “(Lá) só tinha minhas notas do Enem 2020, fui olhar os comentários no Instagram do Inep e muitas pessoas estavam se queixando do mesmo problema. No entanto, mais tarde, alguns deles conseguiram acessar. No meu caso, passaram vários dias e nada mudou”, relata.

Esta não é a primeira vez que o estudante enfrenta problemas com o sistema do exame (foto: Arquivo Pessoal)

O estudante é calouro de letras na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) e vai fazer o Enem novamente para caso não se identifique com o curso tenha uma segunda opção. Desde quarta-feira (9), ele comenta nas postagens nas redes sociais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e enviou e-mails à autarquia em busca de uma posição, mas não obteve resposta.

O calouro de letras afirma que também enfrentou dificuldade com o sistema usado pelo Enem, em março, quando foram divulgadas as notas da edição de 2020. Ele conta que conseguiu ter acesso ao resultado um dia depois ao da disponibilização do boletim. “O mínimo que eles poderiam fazer é ter solidariedade com a gente e se pronunciar sobre. Espero que resolvam isso imediatamente”, desabafa.

Letícia Gonçalves Soares, 17, é moradora de Planaltina (DF) e está no último ano do ensino médio. A jovem pretende cursar medicina na Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), a instituição utiliza o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como forma de ingresso.

Letícia fez duas edições do Enem em busca da aprovação em medicina na ESCS. Nos outros anos ela não enfrentou problema com o pedido de isenção de taxa (foto: Arquivo Pessoal)

“Eu penso que, se a demanda é grande, o governo deveria aprimorar o site, porque a situação se repete em todas (as edições) do Enem e ninguém faz nada para melhorar”, cobra Letícia que fez duas edições do exame. Ela afirma que solicitou a isenção de taxa no primeiro dia do período (17/5). Até esta segunda (14), a jovem não teve acesso ao resultado e nem ao link para pedir recurso.

De acordo com o cronograma do Inep, desta segunda (14) até sexta-feira (18), os participantes do Enem 2021, podem entrar com recurso contra o resultado do pedido de isenção de taxa. Durante este período, também pode ser feita a requisição da resposta à justificativa de ausência no Enem 2020.

Iandra fez outras edições do Enem e esta é a primeira vez que enfrenta problemas com o sistema do exame (foto: Arquivo Pessoal)

Assim como Letícia, Iandra Carvalho, 22, busca aprovação em medicina. Natural de Água Nova (RN), a estudante terminou o ensino médio em 2015 e, desde então, presta o Enem e afirma que, até este ano, não teve problemas com a solicitação de isenção. “Isso causa ansiedade, pois fico à espera de um resultado que deveria ser liberado no dia 9 de junho”, declara.

Mayrla Bianca, 18, de Bacabal (MA), finalizou o ensino médio em 2019 e o resultado da solicitação também não está disponível para ela. Com o problema, a estudante se preocupa por correr o risco de ter que pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85.

Mayrla está entre os estudantes que não sabem se tiveram o pedido deferido por falta de atualização na página do participante. O risco de ter que pagar a taxa de inscrição (foto: Arquivo Pessoal)

“Ter que tirar dinheiro do bolso dos meus pais para pagar uma coisa que é direito meu. Sempre estudei em escola pública, minha família só tem a renda do bolsa família. Tenho todos os requisitos para não ter que pagar para fazer a prova, mas pelo visto terei”, desabafa. Mayrla tenta ingressar em nutrição na unidade de Bacabal da Faculdade Pitágoras.

Procurado pelo Correio, o Inep não se pronunciou até a publicação desta matéria.

