Projeto no Senado: seleção de estagiários poderá ter critérios mais rígidos

(crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press)

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou, nesta terça-feira (3), projeto de lei sobre critérios de seleção de estagiários. Processo poderá, se for aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, obrigar empresas a levar em conta desempenho universitário do estudante, além de condição social e familiar para estágios não obrigatórios.

De acordo com a senadora Rose de Freitas (MDB-ES), seleção de estagiários privilegia estudantes de classes mais altas. Dessa forma, esses jovens têm acesso a condições melhores de ensino, deixando os estudantes mais pobres em desvantagem.

O relator da matéria, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), recomendou sua aprovação com o objetivo de expandir as políticas de ações afirmativas. Segundo o parlamento, isso irá contribuir para maior valorização dos estudos e esforço. A política sanaria, na visão dele, situações de desigualdade.

Fonte: Agência Senado