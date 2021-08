Google encerra inscrições para vagas de estágio no Next Step na próxima segunda

E EuEstudante

(crédito: Christina Morillo/Reprodução)

As inscrições paras as vagas de negócios do Next Step, programa de estágio voltado para estudantes negros do Google Brasil, se encerram segunda-feira (30/8). Podem se inscrever no processo seletivo estudantes de qualquer curso universitário, com formação prevista entre março de 2024 e junho de 2024.

Os estagiários atuarão no escritório de São Paulo, nas áreas de vendas, marketing, suporte e soluções para clientes, finanças, jurídico, entre outras. Assim como na primeira edição, não será exigido conhecimento de inglês e os selecionados receberão aulas do idioma custeadas pela empresa.

As inscrições estão abertas por meio da consultoria externa Empodera e devem ser feitas até 30 de agosto neste link.

Para as vagas em engenharia de software, as inscrições começam em setembro e estarão disponíveis na plataforma da consultoria Olabi.