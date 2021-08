Estudante de odontologia é presa por se passar por médica no Rio de Janeiro

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Reprodução/ Instagram)

Uma estudante de odontologia foi presa, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (19), por se passar por médica no Hospital Municipal Miguel Couto. Nathiely Silva do Nascimento, 20 anos, cometeu crime de uso de documento falso. Ela fingia ser médica especialista em ortopedia e traumatologia, e usava as redes sociais para ganhar seguidores e chamar a atenção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, ela usava um crachá falso de estagiária para conseguir acesso aos locais restritos do hospital. Nathiely foi levada para a 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana.