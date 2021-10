CB Correio Braziliense

Clima

É impressionante como existem pessoas, em pleno século 21, que não acreditam que o nosso desenvolvimento, com evolução industrial, uso indiscriminado de combustíveis fósseis, milhões de chaminés funcionando, não possa influenciar no clima do planeta. Analisemos a evolução da população mundial: éramos 900 milhões em 1800; 1,6 bilhão em 1900; 2,5 bilhões em 1950 e 7,8 bilhões de almas em julho de 2020, fora os milhões de animais existentes, todos contribuindo para poluir o ar de nosso planeta. Sinceramente, não dá para ser negacionista quanto às mudanças climáticas, quando vemos o degelo nos polos, o aumento da temperatura mundial e as opiniões unânimes de cientistas climáticos nos alertando sobre uma catástrofe que se avizinha.

Paulo Molina Prates, Asa Norte