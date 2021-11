CB Correio Braziliense

Injustiça

A morosidade do Judiciário tem parcela expressiva de responsabilidade em relação à grave situação enfrentada pelo Brasil. Todos sabiam e viram a enxurrada de notícias falsas disparadas pelo grupo do ódio, que orientou a candidatura de Bolsonaro. Os meios de comunicação, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e outros importantes atores do Judiciário identificaram o escabroso uso das redes sociais para inflar a candidatura de Bolsonaro. Nada fizeram. Agora é tarde. Os estragos estão aí.

Leonora Lima, Núcleo Bandeirante