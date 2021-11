CB Correio Braziliense

Caetano Veloso

Caetano Veloso é necessário e fundamental na cultura popular brasileira. O Brasil é o teatro Castro Alves, onde Caetano encena peças interpretando o país desde o Tropicalismo, revelado da leitura da Semana de Arte Moderna de 1922. É um eterno oswaldiano na linguagem moderna, antenado, ou melhor, chipizado, do Vale do Anhangabaú ao Vale do Silício. Caetano passou batom nos lábios do Brasil na década de 1960, quebrando e requebrando as amarras dos costumes dos falsos moralistas, ainda hoje de plantão. As letras de suas músicas são choques térmicos com as das paradas de sucesso dos breganejos no Spotfy. Ouvi Meu Coco. É de fundir a cuca. Na expressão dos jovens atuais, Caetano é cabeção.

Eduardo Pereira, Jardim Botânico