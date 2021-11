CB Correio Braziliense

Engano

Ah, como eu tenho pensado em você. Como você faz falta no nosso dia a dia. A sua ausência está sendo muito sentida, ninguém pode negar. Em 2018, eu ouvi inúmeras vozes afirmarem que você teria lugar nas tomadas de decisões políticas do nosso país e que nada seria feito fora dos princípios estabelecidos por você.

Oh! Quanta esperança. Seria o fim de condutas inadequadas. Seria um novo tempo. Ledo engano. As vozes mentiram. Você continua longe. Eu queria muito que você estivesse habitando na Praça dos Três Poderes, para que estivesse ajudando dois poderes que estão mais carentes. Por favor, socorra-nos, oh, ética!

Jeovah Ferreira, Taquari