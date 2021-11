CB Correio Braziliense

UM PAÍS SEM HEROÍNAS

A cada dia vamos perdendo pessoas as quais admiramos, as quais respeitamos e as quais seguimos. Assim foi com Marília Mendonça. Muito mais que uma cantora sertaneja, ela representava mulheres. Mulheres que sofriam, mulheres esquecidas, mulheres negligenciadas e mulheres fracas. Ela as empoderava e transmitia coragem. Ela é mais uma de muitas que foram cedo demais.

Iana Teles, M Norte