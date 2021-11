CB Correio Braziliense

Homenagem

O vencedor do GP São Paulo de Fórmula, no próximo domingo, receberá a bandeirada de uma grande estrela do esporte brasileiro: Rebeca Andrade, medalhista olímpica e mundial da Ginástica Artística. Merece todo reconhecimento. Nosso orgulho recente e, agora, para sempre! Nos orgulhou muito em Tóquio e será uma grande esperança para Paris. Rebeca foi convidada pela nova organização da prova, homenagem mais do que justa para uma atleta vencedora, espero que, em breve, eles deem essa oportunidade a personalidades que foram importantes para o automobilismo brasileiro, como pilotos e repórteres.

José Ribamar, Asa Norte