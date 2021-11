CB Correio Braziliense

Pedigree

Está em festa o zoológico de Brasília, com o nascimento de dois filhotes machos de onça-pintada (9/11). O público animado votou para escolher nomes para os felinos. Amigos-da-onça despejaram votos em figuras públicas manjadas. Pilantras querendo estragar a votação. Confundiram os bichos. Imaginavam que votavam para dar nomes a duas hienas nascidas no mesmo zoo. Nesse sentido, apareceram votos para Arthur Lira, Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, Eduardo, Flávio e Carlos, Davi Alcolumbre, Onyx Larenzoni, Marcelo Queiroga, Eduardo Pazuello, Ciro Nogueira, Eduardo Girão e Marcos Rogério. Perderam tempo. Porque as onças nasceram com pedigree de boa família.

Vicente Limongi Netto, Lago Norte