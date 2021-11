CB Correio Braziliense

Máscara

Finalmente caiu no Distrito Federal uma das medidas mais inócuas estabelecidas no país durante a pandemia: a obrigatoriedade da medição de temperatura em estabelecimentos. A medida não tinha serventia, além de gerar custos e fingir que se fazia algo, pois nunca se viu alguém ser barrado em canto algum (ou já?). Para facilitar o controle de medição e conter gastos com funcionários, alguns estabelecimentos fechavam parte dos acessos e restringiam o fluxo de pessoas a apenas uma ou duas entradas, gerando mais aglomeração.

Ricardo Santoro, Lago Sul