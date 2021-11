CB Correio Braziliense

Primeiro encontro

O primeiro encontro real que eu tive, com a vida, foi tranquilo, equilibrado . Eu morava numa casa na Rua Almirante Gonçalves 29, em Copacabana, a poucos passos da praia. Eu tinha 18 anos, ela 24, era filha de um americano e comissária da Aerovias Brasil, que depois de um envolvimento arrebatado comigo acabou refletindo, com toda a razão, que eu era uma perda de tempo, sem eira e nem beira para atender às suas naturais aspirações casadoiras...De qualquer modo, repensando agora essa experiência longínqua e maravilhosa, me vieram inevitavelmente à cabeça as palavras sonhadoras e oportunas de Casimiro de Abreu: — Oh! que saudades que eu tenho, da aurora da minha vida... que os anos não trazem mais...

Lauro A. C. Pinheiro, Asa Sul