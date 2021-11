CB Correio Braziliense

Justo Veríssimo

Sou casado há 30 anos com esta cidade que adotei pra viver. Não existe ninguém mais apaixonado por Samambaia do que eu. Portanto, tenho anos de estrada pra dizer: nunca um governo esteve tão distante do povo quanto o atual. O homem mora no Lago Sul é só tem olhos para a bolha dele. Parece aquele lendário personagem de Chico Anysio, que falava: "Quero que pobre se exploda". Só eu sei a saudade que sinto de Joaquim Roriz. Aquele sabia cativar o povo de verdade.

Antônio da Costa, Samambaia