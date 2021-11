CB Correio Braziliense

Marechal Mattos

Como diretor da Fundação Cultural Palmares e jornalista atuante nas discussões da causa do negro, tive a oportunidade de em 1991 convidar a Professora Umbelina de Mattos Lorena de Sant' Anna, uma das filhas do Marechal Mattos, a participar de seminário sobre a temática do negro no Brasil, em Brasília. Professora do Colégio Pedro II e diretora do colégio ao qual o militar dá nome, na cidade do Rio de Janeiro, ela foi uma incentivadora da educação pública de qualidade em nosso país.

Walter Gualberto de Brito, São Paulo (SP)