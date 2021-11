CB Correio Braziliense

Nada do quebra-mola

Minha mãe já enviou dez cartas ao Detran sugerindo que instale um quebra-mola entre a QL 11 e a QL 15 do Lago Norte, entre o colégio Coc e a Igreja do Pai Nosso… E nada.

Os vizinhos dela enviaram abaixo-assinado de moradores e ao diretor do Detran ele ignora. É estranho porque entre as quadras QL 1 e QL 5 existem pelo menos oito quebra-molas, o que chega a ser um exagero. Já entre as quadras QL 11/15 não existem um único sequer. Tem coisa aí, não tem?

João Paulo Souto, Asa Sul