O professor André Lúcio Bento, coordenador do Projeto Baobá Brasil, é um dos parceiros do Projeto Cidade Cor: Educação Antirracista em Taguatinga. O referido projeto busca construir coletivamente com os profissionais da educação da Regional de Ensino de Taguatinga um ambiente escolar que garanta o direito à transmissão e preservação das tradições da cultura africana. Um convite ao conhecimento histórico, cultural, geográfico e político da cultura negra. Espaço proporcionado na construção de uma educação antirracista.

Janaína Almeida,

Coordenadora do Projeto Cidade Cor